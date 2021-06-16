الامارات | تحديد "موعد ومكان وطريقة" قرعة آسيا في تصفيات كأس العالم 2022

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد "موعد ومكان وطريقة" قرعة آسيا في تصفيات كأس العالم 2022 والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يترقب منتخبنا الوطني قرعة المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، والتي ستجرى بالعاصمة الماليزية كوالالامبور، في الأول من يوليو المقبل الساعة الحادية عشر ظهراً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة عبر تقنية الاتصال المرئي.

كان اتحاد الإمارات لكرة القدم تسلم رسالة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تحدد موعد ومكان القرعة، مع شرح الآلية المتبعة في اجرائها، وتوزيع المنتخبات على مجوعتين تضم كل منهما ستة منتخبات، يتم ترتيبها على مستويات من الأول وحتى السادس حسب التصنيف الجديد للمنتخبات، والذي سيصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم في الثامن عشر من الشهر الجاري.

وطلب الاتحاد الآسيوي في الخطاب الذي وجه نسخة منه للاتحادات الوطنية الأعضاء، اخطار المدير الفني لكل منتخب وطني ليكون متاحاً خلال مراسم اجراء القرعة، والتي سيتم نقلها عبر تقنية الفيديو من خلال رابط سيتم ارساله إلى الاتحادات الوطنية لاحقاً.

يذكر أن اخر تصنيف للمنتخبات المتأهلة كما يلي:

الأول: اليابان وإيران

الثاني: كوريا الجنوبية واستراليا

الثالث: السعودية والعراق

الرابع: الإمارات والصين

الخامس: سوريا وعمان

السادس: فيتنام ولبنان

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