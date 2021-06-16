شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب روسيا يتعرض لإصابة خطيرة بالعمود الفقري .. «فيديو وتفاصيل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض اللاعب ماريو فيرنانديس، ظهير أيمن منتخب روسيا، لإصابة قوية خلال مواجهة فنلندا في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وسقط اللاعب ماريو فيرنانديس عند الدقيقة 23 بعد التحام هوائي قوي، وهو ما استدعى خروجة من أرض الملعب محمولاً.

وبحسب الاتحاد الروسي لكرة القدم فقد تم نقل اللاعب إلى أحد المستشفيات الكبرى في مدينة سان بطرسبرج لعمل الفحوصات اللازمة.