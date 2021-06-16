شكرا لقرائتكم خبر عن لقب «فرنسا المفتوحة» يغرى «ديوكوفيتش» لتحقيق «جولدن سلام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كان التتويج بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس) بمثابة خطوة جديدة في طريق النجم نوفاك ديوكوفيتش ليصبح الأكثر نجاحًا على الإطلاق في عالم التنس.

وباتت الفرصة متاحة أمام الصربى لتحقيق المزيد من المجد في بطولات «جراند سلام» وكثير من الأرقام القياسية، عبر بطولة ويمبلدون التي تنطلق في أواخر يونيو الجارى.

ولاشك في أن سقف طموح ديوكوفيتش، المصنف الأول على العالم، قد ارتفع بشدة بعدما أطاح بالنجم الإسبانى رافاييل نادال «ملك الملاعب الرملية» من نصف نهائى رولان جاروس، ثم توج باللقب، الأحد، على حساب اليونانى ستيفانوس تسيتسيباس.

وفى حالة تتويج ديوكوفيتش بلقب بطولة ويمبلدون التي تنطلق بعد أسبوعين، للمرة السادسة في مسيرته، سيعادل رقم نادال والنجم السويسرى روجر فيدرر، ولكل منهما 20 لقبا في بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى.

ويمكنه الانفراد بالصدارة في حالة التتويج بلقب بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز).

وفى هذه الحالة سيحقق ديوكوفيتش رقمًا قياسيًا، كما سيصبح ثالث لاعب يُتوج بجميع بطولات جراند سلام خلال عام واحد، بعد الأمريكى دونالد بادج (1938)، والأسترالى رود لافر (عامى 1962 و1969.(

كذلك يمكن لديوكوفيتش «34 عامًا» تعزيز قائمة إنجازاته عبر منافسات التنس في أوليمبياد طوكيو، وإذا تُوج بها إلى جانب ألقاب بطولات جراند سلام يكون قد حقق ما يُعرف باسم «جولدن سلام».

وسبق فقط للألمانية شتيفى جراف التتويج بجميع ألقاب جراند سلام ولقب التنس في الأوليمبياد، وذلك في عام 1988.

وقال ديوكوفيتش: «لقد وضعت نفسى في مركز جيد للمنافسة على جولدن سلام. كل شىء وارد».

وأضاف: «لقد حققت بعض الأشياء التي كان الكثير من الناس يظنون أنه من المستحيل بالنسبة لى أن أحققها«

وتغلب ديوكوفيتش على نادال الذي تُوج بلقب رولان جاروس 13 مرة، ثم تغلب على اليونانى تسيتسيباس الذي تقدم بمجموعتين في المباراة النهائية قبل أن يحسمها ديوكوفيتش عبر مجموعة خامسة، وقد استغرقت المباراتان نحو 8 ساعات وذلك خلال 48 ساعة.

وقال ماريان فيدا، أحد مدربى ديوكوفيتش، في تصريحات لموقع الرابطة العالمية للاعبى التنس المحترفين: «كلما كان نوفاك بصحة جيدة، وهو كذلك الآن، يقدم أداء رائعًا».

وتابع: «أعتقد أن لديه القدرة على إحراز ألقاب جراند سلام هذا العام. هذا محتمل بقوة، فهو يعشق اللعب في ويمبلدون وأمريكا المفتوحة».

وذكرت صحيفة «بوليتيكا» في صربيا، الإثنين الماضى: «لا أحد مثل نوفاك ديوكوفيتش»، بينما ذكرت صحيفة «كورير»: «لا يمكن قهره. بعد الفوز في باريس، نوفاك في طريقه إلى أن يصبح أفضل لاعب في تاريخ التنس».

وحتى تسيتسيباس، الذي كان قد أعلن أن جدته فارقت الحياة قبيل بدء المباراة النهائية أمام ديوكوفيتش، فقد صرح قائلا: «أتمنى تحقيق نصف ما حققه».

لكن التتويج في ويمبلدون وطوكيو ونيويورك خلال الأشهر الثلاثة المقبلة يبدو صعبًا للغاية، خاصة أن ذلك يتطلب 20 انتصارًا، منها 7 انتصارات في كل من بطولتى جراند سلام و6 انتصارات في الأوليمبياد.

وعاش ديوكوفيتش أجواء مشابهة في 2016، عندما تُوج بلقبى أستراليا المفتوحة وفرنسا المفتوحة، لكنه خرج مبكرًا من ويمبلدون.

ومع ذلك، ربما تغير عزيمة ديوكوفيتش المعادلة هذه المرة، لاسيما أنه طامح بشدة في الانفراد بالرقم القياسى لعدد ألقاب جراند سلام، فضلًا عن تطور مستواه في الأعوام الخمسة الماضية.

وقال ماريان فيدا: «هو يرغب في تحسين كل النواحى في الأداء. وهذا مذهل. أنا حقًا معجب بذلك، وبرغبته في التحسن باستمرار».