شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري : الحديث عن راتبي «خيبة» ومدرب الأهلي يتقاضى أكثر مني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، التناول الإعلامي لراتبه السنوي في العقد المبرم مع اتحاد الكرة.

وقال البدري إن الحديث عن راتبه يقف وراءه أشخاص معينون ومسؤولون سابقون، وذلك في تصريحات خاصة لـ«استاد المصري اليوم».

وأضاف مدرب منتخب مصر: «مدربا الأهلي والزمالك يمتلكان عقودا بمرتب أكبر وهناك عدد كبير من مدربي الدوري المصري يتقاضون نفس راتبي».

وأكد حسام البدري أن فكرة مدرب المنتخب لا يعمل شيئا غير صحيحة قائلاً: «أقوم بمتابعة البطولات المحلية مثل الدوري والكأس فضلاً عن المحترفين والحديث في هذا الشأن خيبة».