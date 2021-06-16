شكرا لقرائتكم خبر عن البدري: لا أعتمد على الإحصائيات في تقييم اللاعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر إنه لا يعتمد على الأرقام والإحصائيات في تقييم اللاعبين الذين يتم اختيارهم للقوائم الدولية.

وأضاف البدري خلال تواجده في استاد المصري اليوم: «الأمر يعتمد على تقييمي برفقة الجهاز المعاون ورؤيتي داخل الملعب».

وأكمل مدرب منتخب مصر «الأرقام لا تعطيك دلالة حقيقية على مستوى اللاعب في أغلب الوقت».

وضمن منتخب مصر التأهيل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة بعد تصدر جدول ترتيب المجموعة.