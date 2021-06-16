شكرا لقرائتكم خبر عن العابدي: هذا الثلاثي الأخطر في الترجي أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد التونسي وسام العابدي، مدافع الزمالك الأسبق، على صعوبة مباراة الأهلي والترجي التونسي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الترجي، السبت المقبل، على استاد رادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال وسام العابدي في تصريحات إذاعية : «مباراة الأهلي والترجي صعبة للغاية، بصرف النظر عن مستوى الفريق التونسي في الفترة الأخيرة»، مضيفًا :«الترجي يعلم جيدًا أنه يواجه بطل إفريقيا، لذلك يستعد للقاء بشكل قوي».

وأوضح : «حضور 5 آلاف مشجع من جماهير الترجي للمباراة، سيعطي الأفضلية للفريق التونسي»، مشيرا: «أرى أن نقاط القوة في الترجي تتمثل في أنيس البدري وحمدو الهوني ومحمد على بن رمضان. هذا الثلاثي هو الأخطر في الفريق التونسي».

وأكمل وسام العابدي: «الثلاثي محمد مجدي أفشة ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر يمثل قوة الأهلي الهجومي».