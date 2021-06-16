شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهدد تعاقد الزمالك مع صفقة سوبر بسبب هذا «البند» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل نادي بيراميدز في صراع مع نادي الزمالك من أجل التعاقد مع مهند لاشين، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلمت «المصري اليوم» أن مسؤولي نادي بيراميدز يسعون لإعادة مهند لاشين، إلى صفوف الفريق مرة أخرى، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك بعد تألقه مع نادي طلائع الجيش هذا الموسم.

ويسعى مسؤولو النادي السماوي لإقناع مهند لاشين، بالعودة إلى صفوف الفريق مرة أخرى، في الموسم الجديد.

وكان اللاعب صاحب الـ26 عامًا تلقى أيضًا عرضًا للانضمام لصفوف الزمالك، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، ليكون بديًلا للتونسي فرجاني ساسي، الذي رفض تجديد عقده مع النادي والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

من جانبه، أكد مصدر مقرب من مهند لاشين، في تصريحات خاصة، أن اللاعب انتقل إلى طلائع الجيش من بيراميدز، في الصيف قبل الماضي، بشكل نهائي وليس سبيل الإعارة.

وأوضح: «هناك بند في عقد انتقال مهند إلى طلائع الجيش بأحقية نادي بيراميدز في استعادة خدمات اللاعب مرة أخرى بصرف النظر عن العقود المقدمة له، بشرط موافقته».

وواصل: «اللاعب سيحسم وجهته المقبلة في نهاية الموسم الجاري، وذلك بدراسة العروض المقدمة له مع تامر النحاس، وكيل أعماله».