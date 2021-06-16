شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطلب وكيل بن شرقي للتجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ مسؤولو الزمالك المفاوضات مع المغربي أشرف بن شرقي لتجديد التعاقد معه وغلق الباب بشكل نهائي على الرحيل.
وتواصل مسؤولو الزمالك مع كريم البولق وكيل بن شرقي وطلبوا منه الحضور إلى القاهرة والتفاوض بينهما من أجل توقيع عقود التجديد والاتفاق على كل الأمور المالية.
واستقر مسؤولو الزمالك على زيادة عقد اللاعب من الناحية المالية وترضيته للإبقاء عليه مع الفريق والحصول على توقيعه وغلق الباب بشكل نهائي على باقي العروض الخليجية التي تلقاها في الفترة الماضية عن طريق بعض شركات التسويق حيث يتبقى له موسم واحد في عقده مع النادي ويحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل.
ويعتبر بن شرقي أحد الأعمدة الأساسية بين صفوف فريق الزمالك ويعتمد عليه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بشكل أساسي.