شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطلب وكيل بن شرقي للتجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ مسؤولو الزمالك المفاوضات مع المغربي أشرف بن شرقي لتجديد التعاقد معه وغلق الباب بشكل نهائي على الرحيل.

وتواصل مسؤولو الزمالك مع كريم البولق وكيل بن شرقي وطلبوا منه الحضور إلى القاهرة والتفاوض بينهما من أجل توقيع عقود التجديد والاتفاق على كل الأمور المالية.

واستقر مسؤولو الزمالك على زيادة عقد اللاعب من الناحية المالية وترضيته للإبقاء عليه مع الفريق والحصول على توقيعه وغلق الباب بشكل نهائي على باقي العروض الخليجية التي تلقاها في الفترة الماضية عن طريق بعض شركات التسويق حيث يتبقى له موسم واحد في عقده مع النادي ويحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل.

ويعتبر بن شرقي أحد الأعمدة الأساسية بين صفوف فريق الزمالك ويعتمد عليه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بشكل أساسي.