شكرا لقرائتكم خبر عن البدري: الباب مفتوح أمام أحمد فتحي للعودة إلى المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر أن الفرصة متاحة لأحمد فتحي للعودة إلى صفوف القائمة الدولية خلال الفترة المقبلة.

وعبر البدري عن تقديره لقدرات أحمد فتحي خاصة أنه من ضمن عناصر الخبرة التي يحتاجها المنتخب، وذلك خلال تواجده في استاد المصري اليوم.

وقال البدري: «أتواصل مع أحمد فتحي بشكل مستمر وأشجعه من أجل استعادة مستواه».

وأكمل: «مركزا الظهير الأيسر والأيمن من أهم مشاكل تشكيل المنتخب المصري».