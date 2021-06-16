مونشي يكشف وجهة راموس

أكد مونشي المدير الرياضي لنادي إشبيلية الإسباني تفاوض نجم الفريق السابق سيرجيو راموس ظهير ريال مدريد مع إدارة النادي الملكي حول تجديد عقده، كما نفى مونشي إمكانية عودة راموس لإشبيلية وقال: «راموس لاعب في ريال مدريد وأعتقد أنه يفاوض ليستمر هناك، هذا كل ما لدي لأقوله عن الموضوع».

وجاءت تصريحات مونشي بعد انتشار صورة لوكيل أعمال راموس وشقيقه رينيه راموس مع مونشي أشعلت التكهنات حول عودته لفريقه الأول قبل اعتزال اللعب. وتحدث مونشي عن صفقات لإشبيلية مثل جيان كارلو فيراري ظهير ساسولو الإيطالي ولاعب وسط ملقة سامو كاستيليا وعلق: «هما لاعبان مثيران للاهتمام ارتبط اسمهما بإشبيلية لكن لا شيء مؤكد بعد».