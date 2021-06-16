تايجر وودز يظهر لأول مرة بعد حادث السير

شوهد نجم الجولف الأمريكي تايجر وودز لأول مرة، الثلاثاء، منذ أشهر وهو يهبط من طائرة خاصة لملعب جولف في مدينة لوس أنجليس، وتجول في الملعب بسيارة الجولف في نزهة تعكس حنين النجم لعشب الملاعب.

واستعان«النمر» بالعكازات مع تواصل تعافيه من حادث السير الذي تعرض في 23 فبراير/شباط الماضي وسط آمال ضعيفة بقدرته على المنافسة مستقبلاً تاركا الباب مفتوحاً لابنه لتعزيز ماركته في ملاعب الجولف.