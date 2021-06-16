«الأبيض» في المستوى الثالث بقرعة الدور الحاسم للمونديال

ستقام قرعة الدور الثالث الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 في الأول من يوليو/ تموز المقبل في كوالالمبور، بعد اختتام الدور الثاني بتأهل 12 منتخباً.

وسيتم توزيع المنتخبات على مجموعتين، تضم كل منها 6 منتخبات، و«يكون تصنيف المنتخبات للقرعة بحسب التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم في إصدار خاص يوم 18 يونيو/ حزيرانم» بحسب ما أعلن الاتحاد الآسيوي للعبة،وسيكون فيه الأبيض الإماراتي في المستوى الثالث مع الأخضر السعودي،وهو مايعني عدم مواجهة المنتخبين بعضهما بعضاً في الدور الحاسم.

ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى المونديال، ينضم إليهم الفائز بين ثالثي المجموعتين، فيما يخوض الخاسر ملحقاً دولياً.

ومع حصول منتخب قطر مضيف كأس العالم 2022 على صدارة المجموعة الخامسة، تأهلت للدور النهائي المنتخبات السبع الأخرى التي تصدرت مجموعاتها وهي سوريا وأستراليا وإيران والسعودية واليابان والإمارات وكوريا الجنوبية، إلى جانب خمسة منتخبات تأهلت كأفضل الحاصلين على المركز الثاني وهي الصين وعمان والعراق وفيتنام ولبنان.

وأقيمت 57 مباراة في الأيام الـ19 الماضية بنظام التجمّع بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأفرزت التصفيات المزدوجة أيضا تأهل المنتخبات الـ12 (زائد الصين المضيفة) إلى كأس آسيا المقررة بين يونيو ويوليو 2023.

وتستمر التصفيات الآسيوية لإكمال عدد المشاركين (24)، بخوض ثلاثة منتخبات حصلت على الترتيب الأقل بين اصحاب المركز الثاني، و8 منتخبات حصلت على المركز الثالث و8 حصلت على المركز الرابع، إلى جانب أفضل ثلاثة منتخبات حصلت على المركز الخامس.

وتأهل 22 منتخباً مباشرة إلى الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا 2023، علماً بأن التصفيات تضم 24 منتخباً.

وتتنافس المنتخبات الأربعة المتبقية (المصنفة 36 إلى 39) في مباريات الملحق (إندونيسيا وكمبوديا والصين تايبيه وغوام)، والتي تقام من مباراتي ذهاب وإياب يومي 7 سبتمبر و12 أكتوبر 2021.