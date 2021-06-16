شكرا لقرائتكم خبر عن فاتي بتسريحة جديدة في تقديم زي برشلونة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ظهر نجم برشلونة الشاب أنسو فاتي، بإطلالة جديدة على هامش تقديم زي موسم 2021-2022 في ملعب «الكامب نو».

وقدم رئيس النادي خوان لابورتا زي الموسم الجديد مع فاتي وريكي بويج نجمي أكاديمية لاماسيا والفريق الأول وكارولين جراهام هانسن ومارتا توريخون لاعبتي فريق السيدات بطل أوروبا هذا الموسم.

وتجمع العشرات من مشجعي النادي لعرض الزي الجديد، لكن فاتي بتسريحته الإفريقية كان الأكثر جذباً. وولد فاتي في غينيا بيساو لكنه يمثل إسبانيا التي انتقل إليها صغيراً ويبدو من خلال اختياره التسريحة منجذباً لجذوره.