سفيان رحيمي على أعتاب الأهلي.. تطورات أقوى صفقات الأحمر.. والسلطان كلمة السر

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب سفيان رحيمي جناح الرجاء المغربي، من الانتقال إلى صفوف الأهلي، بداية من الموسم المقبل.

وكشف مصدر لـ"اليوم السابع"، أن إدارة الأهلي تحدثت مع مدافع الفريق المغربي بدر بانون الملقب بالسلطان، وزميل رحيمي السابق في الرجاء ليلعب دور الوسيط في الصفقة من خلال اقناع اللاعب بقبول العرض الأحمر، خاصة في ظل تلقيه العديد من العروض الأخري أحدها من نادي تورينو الإيطالي بالإضافة لعرض من أحد الأندية الألمانية.

من جانبه، كشف الإعلامي الرياضي كريم رمزي آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع نادي الرجاء المغربي للحصول على خدمات سفيان رحيمي.

وأكد رمزي في تصريحاته خلال برنامج أون تايم الصباحي على قناة أون تايم سبورت أن عرض الأهلي للرجاء توقف عند 3 ملايين دولار، بينما طلب النادي المغربي الحصول على 4 ملايين دولار للتخلي عن خدمات اللاعب.

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة "أهل مصر"، أن سفيان وقع على عقود انتقاله للنادي الأهلي عبر البريد الإلكتروني، في إِشارة منه للموافقة المبدئية، ورغبته لإرتداء قميص القلعة الحمراء.

وجاء التوقيع الإلكتروني عبر بدرن بانون مدافع الأهلي ومواطن وزميل سفيان السابق، الذي كان وسيطا في الصفقة، وصاحب الدور الأكبر في حسمها للمارد الأحمر، رغم العروض المغرية.

وينتظر سيفان فقط حضور مندوب من الأهلي إلى المغرب، للاجتماع مع مسئولي نادي الرجاء، لإنهاء كافة الأمور المتعلقة بالصفقة الخاصة بالمقابل المادي.

ويقدم سفيان رحيمي صاحب الـ24 عامًا أداء مميز رفقة فريق الرجاء المغربي هذا الموسم، على المستوى المحلي والإفريقي.

شارك رحيمى مع الرجاء المغربي في 16 مباراة بالدوري المغربي، نجح في تسجيل 7 أهداف، فيما نجح في صناعة 5 أهداف، وشارك في 1301 دقيقة، فيما شارك مع فريقه في الكونفدرالية في 6 مباريات، نجح في تسجيل 3 أهداف، ونجح في صناعة هدف، وشارك بمباراتين بدوري أبطال أفريقيا، لكن لم ينجح في تسجيل أي هدف خلال الدور التمهيدي للبطولة، وخرج أمام تونجيت السنغالي، وشارك في مباراتين بكأس المغرب، ونجح فى صناعة هدفين.