متسائلا ’’ فلوس الثري العربي للزمالك أو الأهلي كانت تحت أي مسمى؟!‘‘.. مدير القلعة البيضاء يعلن فتح حساب بنكي للتبرع للنادي

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

دعا حسين السمري، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، محبي وجماهير الأبيض بالتبرع بالأموال للمساعدة في حل الأزمة المالية التي تمر بها القلعة البيضاء، مؤكدا أنه تم تخصيص حساب بنكي لهذا الغرض.

وكتب السمري عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: "بادرة بعض محبي وداعمى الزمالك للتبرع له في ظل الظروف التي يمر بها مشجعة جدا وبالفعل فتح النادي حساب فرعى خاص لهذا الغرض وقد بدأ محبي وداعمو النادي في تفعيله، رقم الحساب 1911 وهو تاريخ تأسيس النادي، رقم لا ينسي لمحبى النادي ببنك مصر فرع وادي النيل او البنك الاهلى فرع سور النادي".

وتابع: "من المؤسف ان يهاجم البعض هذه الفكرة المطبقة في اغنى دول العالم اقتصاديا وهى امريكا القائمة على التبرعات ،وهذا الامر ليس اجبارا على احد لكى يعلن البعض واحنا لاقين ناكل".

وواصل: "السؤال لكل منتقدى الفكرة.. هى فلوس الثري العربي للزمالك او الاهلى كانت تحت اي مسمى بالضبط؟!!".

يأتي ذلك بعد أيام من رحيل فرجانى ساسي، عن الزمالك، وتوصله لاتفاق مع إدارة الدحيل القطري، تمهيدا للانتقال لصفوفه بداية من الموسم الجديد.

وقالت إذاعة ''إي أف أم'' التونسية عبر موقعها الرسمي، إن فرجانى اتفق مع إدارة الدحيل، على التوقيق للنادي القطري لمدة 3 مواسم، وسيتم فى الأيام القليلة المقبلة الإعلان رسميا عن الصفقة وتقديمه لوسائل الإعلام.

وينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك بنهاية يونيو الجاري، ليتم ثلاثة مواسم داخل القلعة البيضاء، بعدما ارتدى الفانلة البيضاء في يوليو من عام 2018.

ورفض ساسي كل المحاولات التي بذلها معه مسؤولو الزمالك من أجل الاستمرار وتمديد تعاقده مع الزمالك أو على أقل تقدير الاستمرار مع الفريق لستة أشهر مقبلة، والرحيل في يناير المقبل، إلا أن فرجاني ساسي تمسك بموقفه الرافض لفكرة تمديد التعاقد.

وأعلن مسؤولو الزمالك في وقت سابق أن فرجاني ساسي يرغب في الحصول على ثلاثة ملايين يورو عن الموسم الواحد في عقده الجديد، وهو المبلغ الذي يراه مسؤولو الزمالك مبالغًا فيه إلى حد كبير.

وكان ساسي كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: " كل فخر أعتز بالفترة الأهم فى حياتي مع نادى الزمالك ويعلم الله أنى أخلصت بذمة وأمانة لهذا الكيان داخل وخارج الملعب ويبقى جمهور الزمالك العظيم الداعم الحقيقي لي في كل المحطات".

وأضاف فرجاني: "الخير فيما اختاره الله .. وقريبا سوف أوضح كل الحقائق".

وتعتبر تغريدة ساسي، بمثابة رسالة لتوديع الجماهير البيضاء، مما يشير إلى رحيله عن الفريق الأبيض، وعدم عودته لمصر مرة أخرى.