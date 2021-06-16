شوبير ينعي شقيقه عصام في رسالة مؤثرة:" كنت في عزاء وطول الوقت بدور عليك .. أنا موحشتكش ولا إيه"

الشارقة - اميمة ياسر -

نعى الإعلامي أحمد شوبير شقيقه عصام في رسالة مؤثرة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، اليوم الأربعاء، بعد وفاته أمس الثلاثاء وتشييع جثمانه من مسقطرأسه بطنطا.

أعلن شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، وفاة شقيقه الأصغر عصام، حيث نشر على مواقع التواصل الاجتماعى، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء والدوام لله توفى إلى رحمة الله تعالى أخي الصغير وحبيبي عصام".

وقال شوبير:" بص بقه ياعم عصام انا بقالي يومين في طنطا ومش عارف اشوفك وامبارح كان في عزاء وانا حضرته وطول الوقت عمال ادور عليك ومش لاقيك علي غير العاده بذمتك ينفع كده !!!!هو انا موحشتكش ولا ايه!!! عمرك ماعملتها ابدا ياحبيبي

وتابع:"بعدين ياعم عصام لو انت مشغول اوى كده طب تليفون الصبح بتاع كل يوم اهون عليك متتصلش بيا النهارده!!! دي اول مره تحصل منك واحشني اوى ياحبيبى انت عارف انك مش اخويا بس ده انت ابني وصاحبي ولا انت مش عارف كده ولا ايه؟؟؟".