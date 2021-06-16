دورانت يضع نتس على مشارف نصف النهائي

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لوس انجليس : وضع النجم كيفن دورانت فريقه بروكلين نتس على مشارف الدور نصف النهائي لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (نهائي المنطقة الشرقية) عندما ساهم في فوزه على ضيفه ميلووكي باكس 114 108 في المباراة الخامسة من سلسلة الدور ربع النهائي.

وفرض دورانت نفسه نجما للمباراة بتحقيقه "تريبل دابل" مع 49 نقطة و17 متابعة و10 تمريرات حاسمة، ليعيد فريقه إلى سكة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين.

وهو الفوز الثالث لنتس على باكس في سلسلة ربع النهائي (نصف نهائي المنطقة الشرقية) بعدما كسب المباراتين الأولين على أرضه قبل أن يخسر الثالثة والرابعة على أرض ميلووكي.

وبات نتس بحاجة إلى فوز واحد لبلوغ نصف نهائي الدوري. وتقام المباراة السادسة الخميس في ميلووكي، على أن يستضيف نتس المباراة السابعة الحاسمة السبت في حال الحاجة.

وعاد نتس من بعيد محولا تخلفه بفارق 17 نقطة قبل سبع دقائق من نهاية الربع الثالث إلى فوز غال بفارق ست نقاط في نهاية اللقاء.

وكانت البداية قوية من باكس الذي حسم الربع الأول في صالحه بفارق 14 نقطة (29 15)، قبل أن يوسعه إلى 16 نقطة في نهاية الشوط الأول (59 43) بعدما حسم الربع الثاني بفارق سلة واحدة 30 28.

وواصل ميلووكي أفضليته في الربع الثالث ووسع الفارق إلى 17 نقطة في منتصفه، قبل أن يقلب أصحاب الأرض الطاولة مقلصين الفارق في نهايته إلى 6 نقاط (81 87) بعدما كسبه (38 28).

وواصل نتس انتفاضته في الربع الأخير وسجل في احدى فتراته 17 نقطة مقابل خمس نقاط فقط للضيوف، قبل أن يحسمه في صالحه بفارق 12 نقطة (33 21) بينها ثلاثية وأربع رميات حرة لدورانت في الدقيقتين الأخيرتين.