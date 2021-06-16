السعودية الى النهائيات القارية والدور الحاسم

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الرياض: حجز المنتخب السعودي مقعده في الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا في الامارات عام 2023 إثر فوزه الصريح على نظيره الأوزبكي 3-0، الثلاثاء على ملعب مرسول بارك بالرياض، في ختام منافسات المجموعة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وسجل ثلاثية الأخضر، سلمان الفرج (25 و33) وعلي الحسن (52).

ورفع الأخضر رصيده إلى 20 نقطة في صدارة المجموعة دون خسارة، فيما بقي أوزبكستان وصيفًا برصيد 15 نقطة.

وتعرض مدافع الأخضر حسان تمبكتي لإصابة قوية على مستوى الرأس، نقل على إثرها للمستشفى.

وفرض الأخضر سيطرته على مجريات الشوط الأول، وكاد أن يباغت ضيفه بهدف سريع عندما لعب ياسر الشهراني كرة عرضية واجه على إثرها سلمان الفرج المرمى لكن كرته ذهبت بعيداً عن المرمى (3)، ولاحت فرصة أخرى عندما تجاوز فهد المولد الدفاع قبل أن يصوب الكرة بجوار القائم (9) ومن هجمة منسقة نجح الأخضر في افتتاح باب التسجيل عندما انطلق عبدالرحمن غريب بكره من العمق قبل أن يمررها لسلمان الفرج الذي لعبها بدوره قوية على يسار سنجر كوفاتوف (25).

وواصل الأخضر أفضليته رغم تقدمه في النتيجة، وأضاف هدفًا ثانيًا عندما استقبل سلمان الفرج كرة عرضية لعبها مباشرة داخل المرمى (33).

وحرمت العارضة الأخضر من هدف محقق عندما تصدت لكرة فهد المولد القوية قبل أن تعود ويبعدها الدفاع عن منطقة الخطر (39).

وفي الشوط الثاني واصل الأخضر أفضليته وعزز تقدمه بهدف ثالث عندما مرر صالح الشهري كرة بينية لزميله علي الحسن الذي واجه المرمى ولعبها سهلة على يسار كوفاتوف (52) وبعد أن ضمن الأخضر النتيجة بنسبة كبيرة أجرى المدرب عدة تغييرات، كما أن المستوى تراجع بعض الشيء مع غياب تام للفرص الخطرة على المرمى الأوزبكي.

وفي مباراة ثانية لنفس المجموعة، انفرد المنتخب الفلسطيني بالمركز الثالث، عقب فوزه على نظيره اليمني 3-0، سجلها عدي الدباغ (43 و 84) وياسر احمد (45)، في المباراة التي أقيمت على ملعب الملك فهد بالرياض . ورفع فلسطين رصيده إلى 10 نقاط بينما بقي اليمن في المركز الأخير برصيد 5 نقاط.