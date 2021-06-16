حلم الأردن بالوصول إلى المونديال يتبخر بخسارة موجعة أمام استراليا

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الكويت: خرج الأردن من تصفيات كأس العالم بعد تلقيه خسارة موجعة امام استراليا بهدف دون مقابل في ختام مشوارهما ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأسي العالم وآسيا ضمن منافسات المجموعة الثانية التي استضافت الكويت جولاتها الثلاثة الأخيرة.

وخاض منتخب الأردن مواجهة استراليا بطموح الفوز ولا بديل للتأهل ضمن أفضل خمس ثواني عن المجموعات الثمانية لكنه فشل في تحقيق الفوز لينهي التصفيات برصيد 14 نقطة، حلف استراليا التي حققت العلامة الكاملة (24) نقطة.

وخصصت وسائل الإعلام الأردنية ومواقع التواصل الاجتماعي مساحات واسعه للحديث عن أجواء الخسارة أمام استراليا وتبخر حلم الوصول للمونديال، مطالبة اتحاد الكرة الأردني بإقالة المدرب البلجيكي فيتال بوركلمانس بعد ثلاث سنوات من العمل، مكتفيا بانجاز الفور على استراليا وسوريا في دور المجموعات من نهائيات كأس آسيا في الإمارات 2019 ووداع البطولة ذاتها من دور الـ 16 بركلات الترجيح أمام فيتنام.

ويتوقع مراقبون أن يقدم اتحاد الكرة خلال الساعات القليلة القادمة على اتخاذ قرارا بإقالة المدرب ومنح الفرصة لمدرب أردني يقود النشامى في مواجهته القادمة أمام جنوب السودان.

وسيتوجه منتخب الأردن من الكويت إلى الدوحة التي يواجه فيها منتخب جنوب السودان يوم 21 من الشهر الجاري في مباراة حاسمة تؤهل الفائز للمشاركة في نهائيات كأس العرب التي تستضيفها الدوحة أواخر العام الجاري.

ويعتبر فيتال أغلى مدرب في تاريخ الكرة الأردنية براتب شهري بحدود 50 الف دولار، رغم الضائقة المالية التي تمر بها الكرة الأردنية وجعلت كافة أندية دوري المحترفين ال 12 مدينة وغير قادرة على الالتزام بتسديد مستحقات المدربين اللاعبين المحليين والأجانب وبسبب جائحة كورونا التي أدت أيضًا لغياب الجماهير عن المدرجات.