التصفيات المزدوجة: اليابان تنهي التصفيات بالعلامة الكاملة

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سويتا: أنهت اليابان التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس آسيا 2023 والدور الثالث من كأس العالم 2022 في قطر، بالعلامة الكاملة عقب إكرامها وفادة ضيفتها قيرغيزستان 5 1 الثلاثاء في سويتا في الجولة الثامنة الأخيرة للمجموعة السادسة.

وفرض أدو اونايو نفسه نجما للمباراة بتسجيله هاتريك في غضون ست دقائق (27 من ركلة جزاء و31 و33)، وأضاف كل من شو ساساكي (72) وتاكوما أسانو (77) هدفا، فيما سجل ميرلان مورزاييف (45+2 من ركلة جزاء) هدف قرغيزستان الوحيد.

وفي المجموعة ذاتها، فازت طاجيكستان على ميانمار برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها كومرون تورسونوف (34) ومانوتشير جليلوف (53 و78) وشاهروم سامييف (87).

وهو الفوز الثامن تواليا لليابان في ثماني مباريات في التصفيات فعززت صدارتها برصيد 24 نقطة مقابل 13 نقطة لطاجيكستان و10 نقاط لقرغيزستان و6 نقاط لكل من منغوليا وميانمار.

وبمقدور سوريا وأستراليا تحقيق العلامة الكاملة على غرار اليابان، بحال فوزه الأولى على الصين والثانية على الأردن في وقت لاحق.

وكان المنتخب الياباني ضامنا تأهله إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم وحصل على بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين، في حين ينتظر منتخب طاجيكستان تحديد أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثاني.