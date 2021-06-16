شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. ماذا قدم المرشحون الثمانية لاقتحام قائمة شوقى غريب في الأولمبياد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أنه وضع قائمة من 8 لاعبين كبار لاختيار منهم 3 لاعبين للانضمام إلى قائمة المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو المقبلة.

وضمت قائمة شوقى غريب كلا من محمد الشناوي ومحمد أبوجبل وأيمن أشرف ومحمود حمدي الونش وأحمد حجازي وطارق حامد ومحمد النني ومحمد صلاح".

وأكد شوقى غريب أنه لم يخاطب أي لاعب كبير حتى الآن للانضمام المنتخب سوى محمد صلاح، وسنعلن يوم 30 من الشهر الجاري القائمة الكاملة، والأندية كلها عندها مباريات حاليا، ونحن نتابع الحالات الفنية والاصابات قبل الإعلان النهائي.

وأضاف غريب: لا يوجد عندي ترتيب في الأسماء الثمانية لأنني لا أعرف الموقف يوم 30، ولا يمكن أن أعلن الترتيب الآن بسبب الظروف والاحتياجات آخر الشهر، وكلهم جاهزين، وتمثيل مصر شرف كبير.

وقبل إعلان شوقى غريب عن القائمة نستعرض في التقرير التالى ماذا قدم المرشحون الثمانية هذا الموسم..

محمد صلاح

لعب: 51 مباراة مع ليفربول هذا الموسم

سجل: 31 هدفا

صنع: 6 أهداف

محمد الننى

لعب: 43 مباراة

سجل: 3 أهداف

صنع: 0

أحمد حجازى

لعب: 29 مباراة

سجل: 3 أهداف

صنع: 0

محمود حمدي الونش

لعب: 24 مباراة

سجل: هدفين

صنع: 0

طارق حامد

لعب: 29 مباراة

سجل: هدفا

صنع: 0

أيمن أشرف

لعب: 29 مباراة

سجل: 0

صنع: هدفا

محمد الشناوى

لعب: 30 مباراة

شباك نظيفة: 15 مباراة

استقبل: 19 هدفا

محمد أبو جبل

لعب: 16 مباراة

شباك نظيفة: 9 مباريات

استقبل: 8 أهداف