شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يكشف تفاصيل تجهيز أفشة فى فترة زمنية قصيرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد وفائي استشاري العلاج الطبيعي بالنادي الأهلي أن محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأحمر كان يعاني من جزع في الرباط الداخلي والخارجي للأنكل من الدرجة الثانية وكان يحتاج فترة علاج طويلة وفترة راحة طويلة.

قال وفائي في تصريحات لقناة الأهلي: "عملنا على عدة مراحل مع أفشة واللاعب لم يحصل على راحة مثل باقي اللاعبين وكنا نخوض جلستين تأهيل يوميا صباحا ومساء بخلاف الثلج الذي كان يضعه على القدم أثناء وجوده بالمنزل".

أكمل: "كنا نعمل في البداية على تقليل الورم من أجل حركة القدم وأجرينا له جلسات علاج في الماء على مدار الأسبوعين الماضيين ونحمد الله على تكليل جهودنا بالنجاح وهو يسير على جلسات التأهيل والعلاجي الطبيعي وهو ما ساعد على تجهيزه سريعا".

استطر أن أفشة لاعب جي ويستمع للنصائح ورفض الراحة من أجل التعافي من الإصابة، والتزامه سهل علينا كثيرا وكان يلتزم بالمواعيد المحددة لتلقي جلسات التأهيل وهو لاعب كبير ومحترف وسيكون متاحا للمشاركة في مباراة الترجي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا

أضاف أن العيادة الطبية مليئة بأجهزة الاستشفاء وهو ما يقلل من مدة الإصابات لدى اللاعبين.