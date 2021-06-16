مدرب الدنمارك: إريكسن سيرتدي قميصه ويشجع زملائه ضد بلجيكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال كاسبر هيولماند المدير الفني لمنتخب الدنمارك، إنه يعتقد أن كريستيان إريكسن لاعب إنتر ميلان سيرتدي قميص منتخب بلاده ويشجع زملائه خلال مباراة بلجيكا ببطولة أمم أوروبا.

وتستعد الدنمارك لمواجهة بلجيكا غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة يورو.

وتعرض إريكسن لأزمة قلبية خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده ضد فنلندا بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة أمم أوروبا.

وسقط إريكسن مغشيا عليه بصورة مفاجئة، وتم تعليق المباراة لحين الاطمئنان على حالة اللاعب الذي خرج محمولا على نقالة بجهاز التنفس الاصطناعي.

ويتواجد إريكسن حاليا بالمستشفى للاطمئنان على حالته وإجراء بعض الفحوصات.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة بلجيكا، قال هيولماند: "أعتقد أن إريكسن سيشاهد المباراة، المستشفى بجوار ملعب باركن، عندما ينظر من النافذة يمكنه رؤية الملعب وربما يمكنه سماع كل شيء".

وأضاف: "أعتقد أنه سيرتدي قميصه ويشاهد المباراة".

وتحتل الدنمارك المركز الثالث بدون نقاط بجدول المجموعة الثانية التي يتقاسم صدارتها بلجيكا وفنلندا برضيد 3 نقاط، بينما تتذيل روسيا الترتيب بدون نقاط.