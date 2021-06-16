إيقاف أرناوتوفيتش مباراة واحدة بسبب طريقة احتفاله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، معاقبة النمساوي ماركو أرناوتوفيتش، بالإيقاف مباراة واحدة وذلك بعد اتهامات له بتوجيه إهانة عنصرية للاعب من مقدونيا الشمالية.

وبحسب ما ورد فإنه اللاعب النمساوي (والده صربي) تفوه بعبارة ترمز لحرب كوسوفو تجاه اللاعب إيزجان أليوسكي الذي لديه أصول ألبانية.

وكان يويفا قد فتح تحقيقا في الواقعة، وأصدر بيانا رسميا قال فيه: "تم تعيين مفتش للأخلاقيات والانضباط لإجراء تحقيق بشأن حادثة اللاعب ماركو أرناوتوفيتش التي وقعت خلال مباراة بين النمسا ومقدونيا الشمالية في أمم أوروبا يوم 13 يونيو الجاري".

من جانبه، نفى أرناوتوفيتش نفى مزاعم العنصرية، حيث قال في تصريحات صحفية:"لم أكن أبدا عنصريا ولن أكون".

وأضاف: "لقد كانت عبارات ساخنة متبادلة بين طرفين، لدي أصدقاء من كل مكان في العالم"، ورغم ذلك فإن اللاعب النمساوي اعترف بأن سلوكه لم يكن جيدا واعتذر عن ذلك بقوله: "أنا أسف".

جدير بالذكر أن اللاعب النمساوي سيغيب عن مباراة منتخب بلاده أمام هولندا المقرر لها غدًا بالجولة الثانية من دور المجموعات للمنتخبات المشاركة في يورو.