رونالدو السبب؟.. حقيقة خسارة شركة مشروبات غازية لملياريات في البورصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

كالنار في الهشيم، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول وجود خسائر لأحدى شركات المشروبات الغازية تصل إلى أربعة مليارات دولار بسبب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

رونالدو أثناء تواجده في المؤتمر الصحفي قبل مباراة البرتغال ضد المجر في كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، قام بإبعاد زجاجتين لشركة المشروبات من الطاولة التي يجلس عليها، لتبدأ الأنباء في الانتشار.

وبحسب موقع إنفيستنج الخاص بمتابعة أسهم البورصات العالمية وقدر أرباح الشركات، إن أسهم الشركة بدأت سلسلة من الصعود والهبوط بداية من منتصف شهر مارس الماضي.

الرسم البياني لأداء سهم الشركة يشير إلى أن قيمته انخفضت لأقل سعر له يوم 19 مايو الماضي لتصبح قيمته 53.86 دولار، ليحتاج ثمانية أيام تالية للوصول إلى الحد الأدنى الطبيعي له.

وفي يوم 27 مايو، نجح سهم الشركة في تجاوز الحد الأدنى للسعر قليلًا، بعدما وصلت قيمته إلى 55.47 دولار، وسط محاولات للإبقاء على الوضع كما هو قدر الإمكان، تمهيدًا للصعود.

وبداية من ثاني أيام شهر يونيو، وصل السهم إلى أفضل أداء له في الأشهر الأخيرة بعدما واصل صعوده حتى وصل سعره إلى 56.23 دولار في ختام تعاملات يوم 4 من الشهر نفسه.

يوم 8 يونيو بدأ السهم حالة جديدة من الهبوط والصعود مرة أخرى، لينجح في الاستقرار عند سعر 56.15 في ختام تعاملات يوم 11 يونيو، وهو اليوم الأخير في الأسبوع قبل يومي العطلة "السبت والأحد".

ومع بداية يوم 14 يونيو وقبل ساعات قليلة من مؤتمر رونالدو الصحفي، بدأ التداول على أسهم الشركة بانخفاض كبير، ليصل سعره إلى 55.30 دولار.

لكن سريعًا ما صعد سعر السهم مرة أخرى مع نهاية تعاملات نفس اليوم، وبعد تصرف رونالدو بساعات قليلة، ليصبح 55.55 دولار للسهم الواحد.

وواصل السهم صعوده وهبوطه الطفيف حتى وصل مع نهاية تعاملات اليوم إلى 55.40 دولار للسهم، وهي الحالة الطبيعية له خلال الأشهر الماضية.

الجدير بالذكر أن إحصائيات موقع إنفيستنج تشير إلى أن المعدلات الطبيعية لسعر السهم خلال الـ52 أسبوعًا الماضيين يتراوح بين 43.51 إلى 56.48 دولار للسهم الواحد، مع تحقيق الشركة لأرباح منذ بداية عام 2021 وحتى الآن تقدر بقيمة 33.43 مليار دولار.