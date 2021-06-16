تعرف على إحصائيات الجولة الأولى في اليورو 2020

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انتهت الجولة الأولى من بطولة أمم أوروبا اليورو 2020، والتي تستضيفها 11 مدينة، وشهدت تسجيل 28 هدف خلال 12 مباراة بمعدل تسجيل 2.3 كل مباراة.
ويشارك في البطولة 24 منتخبًا مقسمين على 6 مجموعات، كل مجموعة بها 4 فرق يصعد متصدرها ووصيفها لدور الـ16، ثم يلحق بأصحاب المراكز الأولى والثانية أفضل 4 منتخبات حققوا المركز الثالث، ثم تتنافس هذه الفرق الـ16 بطريقةٍ إقصائية حتى النهائي.
وشهدت الجولة الأولى منافسة شرسة على لقب هداف البطولة، بين الثلاثي كريستيانو رونالدو مهاجم منتخب البرتغال (هدفين)، روميلو لوكاكو مهاجم منتخب بلجيكا (هدفين)، باتريك تشيك مهاجم منتخب التشيك (هدفين).
وتعتبر مباراة هولندا أمام أوكرانيا، أكثر مباراة شهدت أهداف بواقع ثلاثة أهداف مقابل هدفين لصالح الطواحين الهولندية، بينما أصبحت مباراة تشيك مع اسكتلندا (2-0) بواقع 29 تسديدة.
وجاءت إحصائيات الجولة الأولى من بطولة أمم أوروبا كالتالي…
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