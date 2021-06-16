يورو 2020: على طريقة كريستيانو رونالدو..بوجبا يُخفي زجاجة خمر في المؤتمر الصحفي

سار النجم الفرنسي “بول بوجبا” على خطى البرتغالي “كريستيانو رونالدو” وأزال زجاجة خمر من شركة “هاينكن” خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب فوز فرنسا على ألمانيا 1-0 في ختام الجولة الاولى من بطولة يورو 2020.

وتصدّر رونالدو عناوين الصحف عندما أزاح زجاجتين من كوكاكولا، أثناء حديثه إلى الصحفيين يوم الإثنين الماضي، قبل المباراة الافتتاحية الأخرى في مجموعة الموت بين البرتغال والمجر.

وتسببت إيماءة أو نصيحة رونالدو للناس بشرب المياه بدلاً من المياه الغازية في تراجع أسهم شركة كوكاكولا في البورصة وخسارتها لنحو أربعة ملايين دولار أميركي.

وبعد 48 ساعة فقط، قام اللاعب المسلم المتدين “بول بوجبا” بإزاحة راع من الرعاة الرسميين للبطولة، رغم حصوله على لقب “نجم المباراة” التي تقدمها اساسًا شركة هاينكن بالاشتراك مع اللجنة المنظمة لليورو.

وعلى الرغم من أن زجاجة الخمر -أو “الجعة” كما يحب مترجمو الأفلام الأميريكة تسميتها- الخاصة بالشركة الهولندية هذه كانت خالية من الكحول، إلا أن لاعب خط وسط مانشستر يونايتد يرفض استخدام الكحوليات وفق أي شكل وهيئة.

وعلى عكس رونالدو، الذي قال للكاميرا “اشرب الماء”، لم يدل بوجبا بأي ملاحظة؛ ولكنه وضع الزجاجة بجواره على الأرض.

وانزعج الاتحاد الأوروبي من الثنائي، إلا أن كل منهما كان جزءًا لا يتجزأ من انتصارات منتخباتهما في اليوم الخامس من منافسات يورو 2020، ولهما ثقلهما وشعبيتهما على مستوى كرة القدم العالمية.