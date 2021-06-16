صفقات الهلال | تأجيل التعاقد مع أي لاعب بأوامر جارديم

قررت إدارة نادي الهلال السعودي، تأجيل التعاقد أو فتح المفاوضات مع أي لاعب خلال الميركاتو الصيفي 2021، بناء على طلب ليوناردو جارديم المدير الفني للزعيم.

وينتظر مسئولو نادي الهلال ما سيقرره جارديم، نحو مستقبل المحترفين الأجانب ومن سيتم تغييره ومن سيستمر بالإضافة إلى موقف المُعارين وأيضًا اللاعبين الشباب، حسبما ورد بصحيفة الجزيرة.

وطلب المدرب الجديد، تزويده بتسجيل لجميع مباريات الهلال التي تعثر فيها الموسم المنصرم سواء بالتعادل أو الخسارة في جميع المسابقات التي شارك فيها مع المدربين الثلاثة «رازافان وميكالي ومورايس» ليطّلع بنفسه على أسباب التعثر وعلى أداء اللاعبين وخصوصًا المحترفين الأجانب.

ويمتلك الهلال 7 محترفين أجانب هم : الكوري جانغ هيون والكولمبي غوستافو كويلار والايطالي سيباستيان جيوفينكو والارجنتيني لوسيانو فييتو والبيروفي اندري كاريليو والفرنسي بافيتمبي غوميز ومعهم المالي موسى ماريجا الذي تعاقدت معه الادارة مؤخرًا.

وتضم قائمة المصعدين من فئة الشباب كل من: عبدالله البيشي «حارس»، أحمد آل جبيع «حارس»، ‏ناصر السبيعي «ظهير أيمن»، ‏نواف المفرج «ظهير أيسر»، ‏نواف العريفي «ظهير أيسر»، عبدالرحمن الدخيل «محور»، عبدالله القباني «وسط مهاجم»، سعد الناصر «وسط مهاجم»، تركي المطيري «مهاجم».

فيما تضم قائمة المنتهية إعاراتهم كل من : محمد الناصر «مدافع، البكيرية»، محمد الكنيدري «ظهير أيسر، العدالة»، منصور البيشي «محور، الرائد»، نواف شراحيلي «محور متقدم، الدرعية»، ذعار العتيبي «مهاجم، أبها»، رياض الغامدي «مهاجم، نجران»، ومحمد الطفيل وعبدالرحمن الزهراني» في برنامج الابتعاث».