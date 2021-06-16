الامارات | صدمة.. مشهد إريكسن يتكرر مع لاعب منتخب فرنسا

شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة.. مشهد إريكسن يتكرر مع لاعب منتخب فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

كشف ظهير أيمن منتخب فرنسا بنجامين بافار بأنه فقد الوعي لبضع ثوان، إثر التدخل العنيف لمدافع ألمانيا روبن غوزنس عليه خلال مواجهة الفريقين الثلاثاء في ميونخ ضمن كأس أوروبا 2020.

واستهل المنتخب الفرنسي بطل العالم مشواره في البطولة القارية بفوز ثمين على نظيره الألماني بهدف نظيف سجله مدافع منتخب ألمانيا ماتس هوميلز العائد إلى صفوف المانشافت بعد غياب أكثر من عامين خطأ في مرمى فريقه.

وقال بافار البالغ 25 عاما بعد المباراة: "كانت صدمة عنيفة. فقدت الوعي لحوالي 10 إلى 15 ثانية. بعدها شعرت بتحسن".

وخاض بافار الذي يدافع عن ألوان بايرن ميونيخ الألماني الدقائق الـ90 من المباراة التي أقيمت على ملعب ناديه "أليانز ارينا" في العاصمة البافارية.

وكانت جميع المنتخبات وقعت على "ميثاق ارتجاج الدماغ" من أجل تحسين حماية اللاعبين خلال المباريات.

وكون عدم قيام الجهاز الفني لمنتخب فرنسا بقيادة المدرب ديدييه ديشامب بعدم استبدال بافار يشكل قلقا بين اللاعبين لا سيما بعد سقوط صانع ألعاب الدنمارك كريستيان إريكسن مغمى عليه خلال مباراة فريقه ضد فنلندا إثر تعرضه لنوبة قلبية حادة نجا منها بفضل التدخل السريع للجهاز الطبي.

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