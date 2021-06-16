شكرا لقرائتكم خبر عن البدري: لا أهتم بـ«السوشيال ميديا» .. وأجد التقدير من جماهير الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول إنه لا يهتم كثيراً بما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة أنها قد تكون موجهة.

وأضاف البدري خلال تواجده في ضيافة «المصري اليوم»: «مقياسي هو الشارع الذي أجد فيه التقدير والاحترام من مختلف الأعمار».

وواصل: «أحظى بحب وتقدير جماهير الأهلي والزمالك وأمتلك مكانة خاصة عند عشاق الكرة المصرية بفضل ما قدمته خلال مسيرتي».

وأكمل مدرب مصر: «سعيد بالعمل الذي قدمته خلال سنوات طويلة وأسعى إلى مواصلة هذه الإنجازات».