إصابة نجم نادي بيراميدز بفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة نجم نادي بيراميدز بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصيب إسلام عيسي نجم خط وسط نادي بيراميدز ومنتخب مصر إصابة بفيروس كوورنا بعد إيجابية نتيجة مسحته هو وزوجته.
وكتب عيسى عبر حسابه الرسمي على انستجرام «الحمد لله أنا وزوجتى إيجابي كورونا.. دعواتكم بالشفاء العاجل».
وكان إسلام عيسى قد شارك في مباراة فريقه أمام سموحة، والتي أقيمت مساء أمس الثلاثاء، وخسر بيراميدز من نظيره بثلاثية نظيفة.
ويحتل بيراميدز المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكه 23 هدفاً ومازالت لديه أربع مباريات مؤجلة.