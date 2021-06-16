شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى لـ"الخليج 365": أحمد فتحى لو جاهز هيرجع المنتخب فى معسكر سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، أن باب المنتخب مفتوح لجميع اللاعبين ولا يوجد موقف مع أى لاعب لأن الأساس هو مصلحة المنتخب لتحقيق الأهداف المطلوبة فى المرحلة المقبلة وعلى رأسها تحقيق حلم الوصول لمونديال 2022.

قال حسام البدرى فى ندوة الخليج 365، بخصوص أحمد فتحى فأنا لا أعرف كلمة "اللاعبين الكبار" فى السن ليس موجودة فى قاموسى من الأساس، فالعطاء فى الملعب هو الأساس والمقياس الوحيد عند اختياراتى لقائمة المنتخب قبل كل معسكر.

تابع :" بيقولوا أنى مش بحب اللاعبين الكبار والخبرات بالعكس تماما وهذا كلام غير صحيح، لازم يكون فى خبرة وشباب وخليط من الإتنين فى المنتخب".

أضاف: " اللاعب الكبير مثل أحمد فتحى زى الجوهرة لازم تتعامل بشكل معين ولائق، ولم أستبعد فتحى بسبب شارة الكابتن، ولو أحمد فتحى جاهز وواقف على رجله هيرجع المنتخب فى المعسكر المقبل فى شهر سبتمبر".