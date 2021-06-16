شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن فتح حساب بنكى لدعم النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسين السمرى المدير التنفيذى لنادى الزمالك، فتح حساب خاص بالقلعة البيضاء، من أجل تلقى التبرعات من الجماهير والمحبين للنادى، والعمل على التغلب على الأزمة المالية التى يمر بها الزمالك حاليًا.

وكتب السمرى عبر حسابه الشخصى على فيس بوك: "بادرة بعض محبي وداعمى الزمالك للتبرع له في ظل الظروف التي يمر بها مشجعة جدا وبالفعل فتح النادي حساب فرعى خاص لهذا الغرض وقد بدأ محبي وداعمو النادي في تفعيله، رقم الحساب 1911 وهو تاريخ تأسيس النادي، رقم لا ينسي لمحبى النادي ببنك مصر فرع وادي النيل او البنك الاهلى فرع سور النادي".

ومن المؤسف ان يهاجم البعض هذه الفكرة المطبقة في اغنى دول العالم اقتصاديا وهى امريكا القائمة على التبرعات ،وهذا الامر ليس اجبارا على احد لكى يعلن البعض واحنا لاقين ناكل.

والسؤال لكل منتقدى الفكرة.. هى فلوس الثري العربي للزمالك او الاهلى كانت تحت اي مسمى بالضبط؟!!.