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بره الملعب .. أحمد شرويدة يهوى الأسماك ويشاهد أفلام الزعيم وصلاح نجمه المفضل

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القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التي حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم في بره الملعب أحمد شرويدة مهاجم البنك الأهلى .

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم ؟

الجلوس مع الأسرة

هل تحب دخول المطبخ ؟

لا

ما الأكلة التى تفضلها؟

الأسماك البحرية

من نجمك المفضل من الممثلين ؟

عادل امام

من مطربك المفضل ؟

عمرو دياب

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال

من لاعبك المفضل فى كرة القدم؟

محمد صلاح

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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