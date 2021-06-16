شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مفتوح لشابات الطائرة إستعدادا لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن غزلان عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لإتحاد الطائرة و القائم بأعمال المدير التنفيذى للإتحاد عن دخول منتخب الشابات 20 سنة فى معسكر مفتوح بالمركز الأوليمبى إستعدادا لبطولة العالم المقرر إقامتها خلال الفترة من 9 و حتى 18 يوليو المقبل ببلجيكا وهولندا .

وقال غزلان فى تصريح لـ"الخليج 365" أن المعسكر يضم حوالى 24 لاعبة تحت قيادة المدير الفنى أحمد فتحى ، قبل التصفية النهائية التى تصل إلى 12 أو 14 لاعبة للدخول فى معسكر مغلق قبل السفر .

أسفرت قرعة بطولة العالم للشابات تحت 20 سنة عن وقوع مصر فى المجموعة الرابعة بجاني أيطاليا وروسيا وبيلاروسيا.

فيما أسفرت قرعة كأس العالم للناشئات تحت 18 عاما للكرة الطائرة، عن وقوع منتخب مصر بالمجموعة الثانية مع إيطاليا وتركيا والدومنيكان وبيرو في البطلولة التي تستضيفها المكسيك 20-29 سبتمبر المقبل.

ومن ناحية أخرى، تولي محمد اللقانى، المدير الفنى لفريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك، تدريب المنتخب الأول الكرة الطائرة، بعدما أرسل اتحاد اللعبة خطاباً للزمالك لطلب إعارة اللقانى لتدريب المنتخب فى بطولة بولندا الودية حتى انتهاء بطولة أفريقيا سبتمبر المقبل.

ومن المنتظر أن يتولى اللقانى المهمة الفنية للمنتخب عقب انتهاء مسابقة كأس مصر المقرر انتهاؤها 18 يونيو الجارى.

وفاوض مسئولو الاتحاد إبراهيم فخر الدين، مدرب فريق الكرة الطائرة السابق للنادى الأهلى ومنتخب مصر، من أجل العودة للقيادة الفنية للفراعنة استعدادا لخوض منافسات بطولة بولندا الدولية المقرر لها شهر يوليو المقبل إلا أنه اعتذر.

ويغادر منتخب مصر للكرة الطائرة إلى بولندا يوم 7 يوليو المقبل للمشاركة فى بطولة ودية دولية، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 9 حتى 11 يوليو المقبل بمشاركة 4 منتخبات هى بولندا والنرويج ومصر وتونس بدعوة رسمية.