شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فؤاد يقدم خطوة جديدة للانضمام للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اتخذ كريم فؤاد لاعب فريق النجوم المعار إلى نادي إنبي حتى نهاية الموسم الجاري، قراراً حاسماً بشأن انتقاله إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب النادي الأهلي في ضم كريم فؤاد في الميركاتو الصيفي بعد وصول المفاوضات بين اللاعب وأمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأحمر إلى مراحل متقدمة تمهيداً لارتداء فانلة الأهلي.

وقام كريم فؤاد ظهير فريق النجوم المعار إلى الفريق البترولي بالتوقيع على «مستند» يفيد برغبته في اللعب للأهلي وسلمه لمحمد الطويلة رئيس نادي النجوم، في الساعات الماضية.

وتجاهل كريم فؤاد اتصالات نادي بيراميدز رغم إغرائه براتب أعلى من راتبه الذي سيتقاضاه في الأهلي عند إتمام الصفقة بشكل رسمي في الموسم الجديد.