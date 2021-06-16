شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات صعبة لـ«كوكا» ومصطفى محمد في أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدو أن طريق جالاتا سراي التركي لن يكون سهلاً في رحلة الوصول إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا حيث سيواجه بي إس في إيندهوفن وصيف الدوري الهولندي، في الدور التمهيدي الثاني.

وستقام مباراة الذهاب في هولندا أيم 20 أو 21 من شهر يوليو فيما ستكون مباراة الإياب في أحد يومي 27- 28 بتركيا.

ويعد الدولي المصري مصطفى محمد هو المهاجم الأساسي في تشكيل جالاتا سراي ومن المنتظر مشاركته مع الفراعنة في أولمبياد طوكيو وهو ما سيبعده عن خوض الدور التمهيدي الثاني.

وأسفرت القرعة عن وقوع فريق أولمبياكوس اليوناني الذي يتواجد فيه النجم المصري أحمد حسن كوكا، مع مع الفائز من مباراة دينامو تيبلسي الجورجي ونيفتشي الأذربيجاني على أن تكون المباراة الأولى في اليونان.

يذكر أن هناك محاولات من اتحاد الكرة لاقناع إدارة جالاتا سراي بالسماح للدولي المصري مصطفى محمد بالمشاركة في أولمبياد طوكيو ولكن القرار النهائي لم يتضح بعد.