شكرا لقرائتكم خبر عن علي طريقة رونالدو .. بوجبا يُطيح بزجاجة خمر من المؤتمر الصحفي «فيديو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام بول بوجبا لاعب منتخب فرنسا بإزالة زجاجة خمر من واجهة المؤتمر الصحفي عقب لقاء منتخب بلاده أمام ألمانيا في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا.

وكان كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي، قد قام بنفس الفعل تجاه زجاجات المشروبات الغازية مطالباً الجماهير بعدم تناولها لأنها غير مفيدة وذلك قبل مباراته أمام المجر في نفس الجولة.

وحصد بوجبا جائزة أفضل لاعب في مواجهة فرنسا وألمانيا بعدما قدم أداء مميز وتمريرات حاسمة فضلاً عن التراجع الدفاعي أثناء الضغط الهجومي لرفاق المدرب لوف.

وتحتل البرتغال صدارة ترتيب المجموعة السادسة النارية برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن فرنسا صاحبة الوصافة بنفس الرصيد، فيما يتذيلا ألمانيا والمجر الترتيب بدون نقاط.