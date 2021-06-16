شكرا لقرائتكم خبر عن بداية موسم «عيار ثقيل» لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواجه مانشستر سيتي بداية صعبة لموسم 2021-2022 في بطولة إنجلترا لكرة القدم، حيث يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بمواجهات من العيار الثقيل في المراحل الأربع الأولى بموجب القرعة التي سحبت الأربعاء.

ويحلّ سيتي ضيفاً على توتنهام في المرحلة الأولى المقرّرة في 14 أغسطس/آب المقبل، ثم يلتقي تباعاً أرسنال، ليستر سيتي وتشيلسي.

سيشرف على الفريق اللندني الشمالي مدرباً جديداً سيكون على الارجح البرتغالي باولو فونسيكا، بعد إقالة مواطنه جوزيه مورينيو وحلول راين مايسون بديلاً موقتاً له في القسم الثاني من الدوري الموسم الماضي.

ولن تكون مهمة تشيلسي بطل أوروبا، سهلة في بداية الموسم حيث يواجه بعد مباراته الافتتاحية ضد جاره كريستال بالاس، كلاً من أرسنال، ليفربول، إستون فيلا، توتنهام ومانشستر سيتي.

وعموماً، ابتسمت القرعة لمانشستر يونايتد الذي يواجه ليدز على ملعبه في المرحلة الأولى، ثم يخوض مباريات سهلة نسبيا على الورق ضد ساوثمبتون وولفرهامبتون ونيوكاسل ووست هام في مبارياته الخمس الأولى.

برنامج المرحلة الأولى:

برنتفورد - أرسنال.

بيرنلي - برايتون.

تشلسي - كريستال بالاس.

ايفرتون - ساوثمبتون.

ليستر سيتي - ولفرهامبتون.

مانشستر يونايتد - ليدز يونايتد.

نيوكاسل - وست هام.

نوريتش سيتي - ليفربول.

توتنهام - مانشستر سيتي.

واتفورد - إستون فيلا.