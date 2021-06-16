شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يحصل على الضوء الأخضر لتوسيع ملعب أنفيلد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن- أ ف ب

حصل نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم الثلاثاء، على الضوء الأخضر لتوسيع ملعب «أنفيلد» بنحو سبعة آلاف مقعد، ما سيرفع سعته الاستيعابية لأكثر من 61 ألف متفرج، حيث من المتوقع أن ينتهي في العام 2023.

صوت مخططو مجلس المدينة لصالح إعادة تطوير مدرّج «أنفيلد رود»، على الرغم من المخاوف التي أعرب عنها السكان والمجموعات البيئية حول التأثير في منتزه «ستانلي بارك» المجاور.

وقال المدير العام في النادي أندي هيوز،: «إنها لحظة هامة جداً في مسعانا للإتيان بالمزيد من المشجعين إلى أنفيلد».

كما أعلن بطل إنجلترا 2019 أنه سيضع حواجز حديدية للحفاظ على سلامة المشجعين في منطقتين من الاستاد على أساس تجريبي لمدة 12 شهراً.

في مدرّجي «كوب» و«أنفيلد رود»، سيتم تحديث إجمالي 7800 مقعد خلال الفترة التجريبية، والتي ستبدأ مع بداية الموسم المقبل.

وأكد النادي في بيان أن «مدرجات الملعب جميعها ستكون مخصصة للجلوس، والمناطق التي سيتم اختبارها بمقاعد جديدة وحواجز السلامة ليست مناطق وقوف آمنة».

أدت وفاة 96 مشجعاً لليفربول خلال نصف نهائي كأس إنجلترا في ملعب هيلزبره في شيفيلد عام 1989 إلى إعادة إصلاح شاملة لسلامة الملاعب في إنجلترا.