انضمام معلول وديانج وبواليا لمعسكر الأهلي في تونس استعدادًا لمباراة الترجي

الشارقة - اميمة ياسر -

انتظم ثلاثي الأهلي علي معلول، وأليو ديانج، ووالتر بواليا، في معسكر الفريق بتونس، عقب انتهاء ارتباطاتهم الدولية مع منتخبات بلادهم.



وينتظم الثلاثي معلول وديانج وبواليا في التدريبات الجماعية للأهلي والمحدد لها مساء اليوم، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، إلى تونس مساء أمس الثلاثاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس.