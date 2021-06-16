شكرا لقرائتكم خبر عن اقبال مكثف على اختبارات البراعم فى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواصل الإقبال المكثف على اختبارات قطاع البراعم بالنادى الإسماعيلى لمواليد ٢٠٠٨ وحتى ٢٠١٤ وذلك ضمن توجه مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان لبناء قاعدة عريضة من الناشئين المميزين والواعدين ، يكونوا قادرين فى المستقبل القريب على تمثيل قميص الدراويش بالشكل المشرف.

وتنطلق الاختبارات يومى الثلاثاء والجمعة من كل أسبوع بمركز شباب الإسماعيلية بميدان الفردوس.

ويشرف على الاختبارات مجموعة من خبراء ومدربي النادي وهم إسماعيل حفني المشرف علي قطاع البراعم والأكاديميات وأيمن خليل مدير قطاع البراعم وهاني الزاووي وشريف عمار مشرفين على فرق المدرسة وسيد جاد مشرف على مدربى حراس المرمي ووحيد شعيب إضافة إلى محمد الناغيه المدير الإداري.

فى سياق أخر ، يختتم اليوم الاربعاء فريق الاسماعيلى استعدادته لمواجهة غزل المحلة المقرر لها السابعة مساء غد، الخميس باستاد الإسماعيلية فى الجولة 26 لمسابقة الدورى، حيث يخوض الدراويش مرانه الاخير على ملعبه ثم يعلن ايهاب جلال قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق بفندق النادى استعداداً للمباراة ، ويعكف الجهاز الفنى للإسماعيلى على دراسة مباريات غزل المحلة للوقوف على نقاط القوة والضعف للفلاحين فى محاولة لإستعادة قطار الانتصارات بعد وداع كأس مصر.

وخاض الدراويش ودية مؤخرا أمام كسكادا احد أندية المظاليم انتهت بفوز الأول بخماسية ، قبل أن يتعادل 1/1 مع البنك الأهلى وينتصر على المقاولون العرب.