شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضم موهبة وادي دجلة الشاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو النادي الأهلي، في الحصول على توقيع محمد حمدي لاعب وادي دجلة مواليد 2003 لمدة 5 سنوات في صفقة انتقال حر لتدعيم قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء.

وجاء تعاقد الأهلي مع موهبة دجلة بعد انتهاء عقده مع ناديه بنهاية الموسم الجاري، ورفض اللاعب التجديد بعد تلقيه عرضا من الأهلي للتعاقد معه؟

وانضم محمد حمدي إلى وادي دجلة قادما من المقاولون العرب، ، ولفت الأنظار بشدة خلال تواجده في صفوف الفريق الدجلاوي، ليتدخل مسئولي قطاع الناشئين بالأهلي في الصفقة ويحسمها لصالحه.

وشارك محمد حمدي في صفوف نادي وادي دجلة في أكثر من مباراة ودية وقدم مستوى أكثر من رائع.

واشتهر محمد حمدي بلقب ميسي بسبب موهبته العالية وقدرته على المراوغة، قبل أن يخطف أنظار كمسئولي الأهلي الذين تحركوا لخطفه بعدما كان هدفا لأكثر من نادي في مقدمتها غريمه الزمالك.