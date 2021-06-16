شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج أول أيام الأهلي بتونس استعدادا لمواجهة الترجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول لاعبو الأهلي وجبة الإفطار في التاسعة والنصف صباح اليوم الأربعاء في أول أيام إقامة البعثة الحمراء في تونس استعدادا لمواجهة الترجي التونسي يوم السبت المقبل في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تتناول بعثة الأهلي وجبة الغداء في الواحدة والنصف ظهرا، على أن يعقد الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني محاضرة فنية في الثالثة والنصف عصر اليوم.

ويعقب المحاضرة الفنية التحرك إلى الملعب الفرعي لإستاد رادس لخوض أو تدريب بتونس قبل مواجهة الترجي في الخامسة مساء اليوم.

والتحق ببعثة الأهلي في تونس الثلاثي المحترف علي معلول واليود يانج ووالتر بواليا، حيث انضم أمس علي معلول للبعثة عقب انتهاء مباراة منتخب بلاده مع مالي بالأمس.

وأرسل النادي الأهلي خطابًا إلى المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، يطلب فيه دعم الاتحاد وكافة الجهات المعنية لحضور الجماهير مباراة العودة أمام الترجي التونسي في اياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر لها يوم 26 من يونيه الجاري.

وأكد الأهلي في خطابه على الدعم المستمر الذي تلقاه الفرق المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية من كافة المؤسسات الوطنية.

وأشار الأهلي في خطابه إلى أن إدارة النادي تؤكد على رغبتها فى التعاون مع كافة الجهات المعنيه بهذا الأمر ، خاصة و أن فريق الأهلي ينتظر الدعم الجماهيري الكبير في هذه المرحلة المهمة من مشوار دوري الأبطال، باعتباره ممثلا للكرة المصرية.

كما أرسل النادي الأهلي خطابًا إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يطلب فيه مساندة مؤسسات الدولة الداعمة لكل الأندية التي تمثل مصر في كافة المحافل الدولية للموافقة على حضور جماهيرى لمباراة العودة أمام الترجي التونسي في نصف نهائي بطولة إفريقيا المقرر لها يوم السبت16يونيه الجاري، خاصة أن فريق الترجي التونسي طرف المباراة الثاني سوف يخوض مباراة الذهاب المقرر لها يوم السبت المقبل على ملعبه ووسط حضور كبير.

وأكد الأهلي في خطابه لوزير الشباب والرياضة أن إدارة النادي على أتم الاستعداد والتعاون مع كافة الجهات المسئولة في هذا الشأن، خاصة أن المباراة المشار إليها تحدد طرف المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي يحمل الأهلي لقبها في نسختها الأخيرة.