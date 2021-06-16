شكرا لقرائتكم خبر عن طارق خليل: عبد الله السعيد وفتحي ورمضان صبحي فضلوا المال على "نعمة حب الناس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى طارق خليل نجم الأهلي السابق أن الثلاثي عبد الله السعيد وأحمد فتحي ورمضان صبحي ثلاثي بيراميدز الحالي،ـ خسروا كثيرا بعد الرحيل عن القلعة الحمراء.

قال خليل في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، ردا على سوؤال هل حزنت من رحيل السعيد ورمضان وفتحي، قائلا: "طبعا زعلت وزي ما قال الخطيب انا زعلت عليهم لأنهم خسروا نعمة حب الناس وربط اسمهم بالأهلي وجمهوره والبطولات وللاسف انتهي زمن الانتماء وأصبحت المادة هي الغالبة علي نفوس الأجيال الجديدة".

وعن تعيين حسام البدري لقيادة منتخب مصر أكد نجم الأهلي السابق أنه قرار صائب.. حسام البدري شخصية تدريبية محترمة وقادر علي النجاح وهو معذور بسبب ضغط الدوري والمباريات وموضوع كورونا أيضا ولكن مع اول توقف للدوري واللعب في بطولتي كأس العرب وكأس الأمم وتصفيات المونديال اتوقع له النجاح لان منتخب مصر لديه مواهب ونجوم كبار قادرين علي التأهل للمونديال القادم والمنافسة علي امم افريقيا وكأس العرب بقطر المقرر له شهر ديسمبر القادم.

ويرى خليل أن مانويل جوزيه بكل تأكيد مدرب محترم ومميز ولكن ادارة الاهلي وجماهيره والنجوم اللي كانت معاه طوال فترة قيادته للنادي يعود لها الفضل الأكبر في صناعة انجازات جوزيه.

وتحدث عن مشواره مع الأهلي قائلا: " لعبت في النادي الاهلي من عام 1984 إلى 1993 ، ولعبت موسيمين في نادي المقاولون العرب، كما لعبت في المصري موسم واحد بعد النادي الأهلي، وأقمت مباراة اعتزالي بين الأهلي والمقاولون العرب عام 1997، وأخيرا سافرت قطر وعملت مع أخي الأكبر على مع المنتخبات العربية، وبعدها اتجهت للدورات التدريبية وحصلت على الرخص التدريبية في مصر وقطر، كما دخلت مجال التدريب بالتدريج من مدرسة الكرة مع أحمد شوبير ثم اتجهت لدوري الشركات، لعبت للأهلي ما يقرب من أكثر من 10 سنوات وبالفريق الأول ثماني سنوات حصلت خلالها علي ما يقرب من 10 بطولات مختلفة دوري وكأس مصر وأفريقيا دوري الأبطال والكؤوس والافروآسيوي عام 1988".

طارق خليل نجم الأهلي الأسبق ومدرب شباب الدحيل القطري يتحدث لأول مرة بعد ابتعاد عن الكرة المصرية منذ وقت طويل ويفتح قلبه وخزائن أسراره ودولاب الذكريات .

طارق خليل هو الشقيق الصغر لعلي خليل نجم الزمالك السابق وأحد أبرز المهاجمين الذين تعاقبوا على اللعب بقميص الزمالك في فترة الستينات والسبعينات.