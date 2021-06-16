شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير: مباريات الأهلي والترجي «ديربي إفريقيا».. ونقدر مطالب جماهيرنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن وجود الأهلي في الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي، هو دافع كبير للاعبين لمواصلة المشوار وتحقيق النجمة العاشرة والحفاظ على اللقب الإفريقي هذا الموسم.

وأضاف سعد سمير: «سعيد جدا بروح اللاعبين، وحالة التركيز قبل مباراة الترجي التونسي، ونتمنى جميعا أن يحالفنا التوفيق بتحقيق نتيجة إيجابية».

وأكد سعد سمير أن مباريات الأهلي والترجي التونسي تمثل «ديربي إفريقيا» من نوع خاص داخل القارة؛ لما تشهده من خبرات وعناصر مميزة في الفريقين.

واستكمل : «مبارياتنا مع الترجي دائما صعبة، وهذا ما تحدثنا فيه نحن ـ اللاعبين ـ بشأنه خلال الفترة الماضية وضرورة التركيز في المباراتين؛ من أجل التاهل للمباراة النهائية ».

وأشار إلى أن لاعبي الأهلي قادرون على الوصول إلى المباراة النهائية، والحفاظ على اللقب بفضل الروح القتالية التي يتميز بها جميع عناصر الفريق من بداية البطولة هذا الموسم.

وأضاف أن لاعبي الفريق يقدرون دائما مطالب الجماهير بتحقيق الفوز في كل مباراة، وهي التي تمثل دافعا كبيرا للاعبين وتوافقا في رغبة تحقيق الانتصارات والبطولات بشكل مستمر.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي إلى تونس مساء أمس الثلاثاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس.