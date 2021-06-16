شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتدرب على الملعب الفرعي لاستاد رادس بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الفريق سيخوض تدريباته على الملعب الفرعي باستاد "حماد العقربي" برادس.

وحرص عبد الحفيظ على معاينة بعض ملاعب التدريب صباح اليوم لتحديد ملعب المران.

وأوضح مدير الكرة أنه تم الاستقرار على خوض تدريبات الفريق اليوم وغدا على الملعب الفرعي الجديد باستاد رادس على أن يخوض الفريق مرانه الرئيسي يوم الجمعة المقبل على ملعب حمادي العقربي باستاد رادس.

و من المقرر أن يخوض الأهلي مرانه الأول اليوم على الملعب الفرعي بستاد رادس في الخامسة والنصف مساء اليوم.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي إلى تونس مساء أمس الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس.