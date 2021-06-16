شكرا لقرائتكم خبر عن أول تحرك رسمي من الزمالك لاستعادة مصطفي فتحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو نادي الزمالك في سيناريو عودة مصطفي فتحي لاعب الفريق المعار لصفوف سموحة، للتواجد مع القلعة البيضاء بالموسم الكروي الجديد، بناء علي الرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وقام مسئولو نادي الزمالك بأول تحرك رسمي لاستعادة مصطفي فتحي، حيث تم إخطار اللاعب بشكل رسمي أنه سيتواجد في قائمة الموسم الجديد، وطالبه النادي الأبيض بعدم النظر لأى عروض يحصل عليها سواء من داخل أو خارج مصر.

ورفض نادي الزمالك طلب نظيره سموحة بتجديد إعارة مصطفي فتحي أو شرائه بشكل نهائي، نظرا لحاجة الفريق الأبيض لجهود اللاعب بالموسم الجديد، وقناعة الفرنسي باتريس كارتيرون بإمكانياته الفنية والبدنية.

الزمالك أخطر مصطفى فتحي بشكل رسمي عودته للفريق الموسم المقبل ومطالبته بتجهيز نفسه للعودة بعدما نما إلى علم مسئولو الأبيض اهتمام بعض الأندية في الدوري بضم اللاعب، على رأسهم سموحة المعار لصفوفه بعد تألقه اللافت للنظر وتسجيل 10 أهداف في الموسم الجاري.

ورحب مصطفى فتحي بالعودة للزمالك الموسم المقبل خاصة بعد تأكيد النادي للاعب على أن كارتيرون المدير الفني للفريق وضعه على رأس قائمة اللاعبين العائدين من الإعارة في الموسم المقبل.

وينتظم مصطفي فتحي في تدريبات الزمالك فور انتهاء مباريات سموحة بالموسم الحالي في مسابقتي الدوري الممتاز وكأس مصر.