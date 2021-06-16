شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستغل مسئولو الزمالك أشرف بن شرقي لـ"لم جراح" رحيل فرجاني ساسي ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علي طريقة لا تبكي علي اللبن المسكوب بدء مسئولو نادي الزمالك في التعامل مع ملف رحيل التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، وذلك بعد انتهاء عقده وعدم الوصول لاتفاق بين الطرفان لتجديد التعاقد.

سريعا بدأ يفكر مسئولو الزمالك في المستقبل، وغلق هذه الصفحة نهائيا، لذا ظهر اتجاه لتحويل وجهة مفاوضات التجديد التي كانت قائمة مع ساسي للاعب آخر لا يقل أهمية عنه وهو المغربي أشرف بن شرقي الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم المقبل.

الزمالك طلب من وكيل بن شرقي الحضور للقاهرة في أقرب وقت لعقد جلسة معه بخصوص تجديد التعاقد، حيث يسعي مسئولو القلعة البيضاء، للم جراح رحيل فرجاني ساسي بتوقيع عقد جديد مع بن شرقي لعدة أسباب أولها توصيل رسالة للجماهير بأن المجلس يسعي للحفاظ علي العناصر الأساسية ورحيل ساسي كان خارج السيطرة.

والسبب الثاني هو طمئنه لاعبي الزمالك الحاليين علي مستقبلهم وأن الأوضاع داخل النادي تسير علي ما يرام بعدما ظهرت مخاوف من عدم قدرة النادي علي تجديد عقود اللاعبين بسبب الظروف المادية وهو ما يسعي النادي لنفيه عمليا بتجديد عقد أحد النجوم البارزين.

ويترقب مسئولو الزمالك وصول بن شرقي مساء اليوم للقاهرة، بعد التواجد في المغرب مؤخرا للانضمام لمعسكر منتخب بلاده، كما يترقب مسئولو الأبيض وصول وكيل أعمال بن شرقي خلال الأيام المقبلة، لحسم ملف التجديد مبكرا.