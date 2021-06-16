شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ وعدلي يعاينان ملاعب تدريب الأهلي بتونس استعدادًا للترجي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قاما سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وسمير عدلي، المدير الإداري، بجولة صباح اليوم الأربعاء لمعاينة بعض ملاعب التدريب في تونس؛ للاختيار بينها من أجل خوض تدريبات الفريق.
وتوجه الثنائي لمعاينة عدد من الملاعب من بينها ملعب الجامعة التونسية، بالإضافة إلى توجههم لزيارة ملعب حمادي العقربي برادس الذي تقام عليه مباراة الأهلي والترجي التونسي.
ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي إلى تونس مساء أمس الثلاثاء.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها في السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس.
وأرسل النادي الأهلي خطابًا إلى المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، يطلب فيه دعم الاتحاد وكافة الجهات المعنية لحضور الجماهير مباراة العودة أمام الترجي التونسي في اياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر لها يوم 26 من يونيه الجاري.
وأكد الأهلي في خطابه على الدعم المستمر الذي تلقاه الفرق المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية من كافة المؤسسات الوطنية.
وأشار الأهلي في خطابه إلى أن إدارة النادي تؤكد على رغبتها فى التعاون مع كافة الجهات المعنيه بهذا الأمر ، خاصة و أن فريق الأهلي ينتظر الدعم الجماهيري الكبير في هذه المرحلة المهمة من مشوار دوري الأبطال، باعتباره ممثلا للكرة المصرية.
كما أرسل النادي الأهلي خطابًا إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يطلب فيه مساندة مؤسسات الدولة الداعمة لكل الأندية التي تمثل مصر في كافة المحافل الدولية للموافقة على حضور جماهيرى لمباراة العودة أمام الترجي التونسي في نصف نهائي بطولة إفريقيا المقرر لها يوم السبت16يونيه الجاري، خاصة أن فريق الترجي التونسي طرف المباراة الثاني سوف يخوض مباراة الذهاب المقرر لها يوم السبت المقبل على ملعبه ووسط حضور كبير.
وأكد الأهلي في خطابه لوزير الشباب والرياضة أن إدارة النادي على أتم الاستعداد والتعاون مع كافة الجهات المسئولة في هذا الشأن، خاصة أن المباراة المشار إليها تحدد طرف المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي يحمل الأهلي لقبها في نسختها الأخيرة.