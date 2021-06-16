شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ وعدلي يعاينان ملاعب تدريب الأهلي بتونس استعدادًا للترجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاما سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وسمير عدلي، المدير الإداري، بجولة صباح اليوم الأربعاء لمعاينة بعض ملاعب التدريب في تونس؛ للاختيار بينها من أجل خوض تدريبات الفريق.

وتوجه الثنائي لمعاينة عدد من الملاعب من بينها ملعب الجامعة التونسية، بالإضافة إلى توجههم لزيارة ملعب حمادي العقربي برادس الذي تقام عليه مباراة الأهلي والترجي التونسي.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي إلى تونس مساء أمس الثلاثاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها في السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس.